Чтобы наладить отношениях двух стран, в Киеве придумали оригинальный способ

Сыну белорусского президента нашли украинскую невесту. На место будущей жены наследника Батьки Коле предложили не кого-нибудь, а "принцессу" Сашу – дочь главы Незалежной. Такая идея созрела в голове у известного украинского политолога и историка.

Константин Бондаренко заявил, что европейская традиция укрепить отношения двух стран, основанная на браке, поможет навести мосты между Киевом и Минском. И она намного выгоднее, чем договор о Союзном государстве, который предлагает Москва.

Украина допустила ошибку, выразив поддержку "белорусскому народу", а не избранному 9 августа президенту, отметил аналитик. И добавил, что Украине вряд ли что-то даст Светлана Тихановская. К тому же в ситуации вокруг Белоруссии Незалежная если не играет второстепенную, незначительную роль, то занимает последнее место.

Нужно менять концепцию Киева по Минску. Для этого подворачивается реальный шанс. Через два года Александра Зеленская и Николай Лукашенко станут совершеннолетними и могут пожениться, поделился мнением Бондаренко.

Детям президентов Белоруссии и Украины в этом году летом исполнилось по 16 лет. Коля – третий сын Александра Лукашенко. Саша – единственная дочь Владимира Зеленского.

Ранее "Утро.ру" писало, как возмужал и заметно изменился наследник Александра Лукашенко. Он вышел и ростом, и лицом, и фигурой.