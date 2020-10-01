Чиновница не намерена никому давать повод усомниться в своей порядочности

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова, переехавшая с членами своей семьи в резиденцию президента Незалежной, обещает съехать с нее в самое ближайшее время. Соответствующей информацией она поделилась в соцсетях.

Венедиктова сообщила, что переезд в резиденцию главы Украины был лишь вынужденной мерой, принятой исключительно из соображений безопасности. За ежемесячное проживание ей установили плату в 64 тысяч гривен (около 170 тыс. рублей – прим. Ред), при этом госсмета на содержание объекта превышает 400 тыс. рублей. Однако она отметила, что плату сама себе не назначала, согласившись сразу на предложенный вариант.

Генпрокурор заявила, что намерена покинуть резиденцию в скоро времени, так как лишена прав заставлять общественность сомневаться в порядочности своих решений, о чем она написала на своей странице в "Фейсбуке". Чиновница пояснила, что постоянно подвергалась слежкам с помощью дронов и сталкивалась с попытками проникновения на свою территорию, а также постоянно преследовалась журналистами.

Как сообщает "Украина.ру", местные СМИ утверждают, что Венедиктова лично обратилась к главе кабмина Денису Шмыгалю принять постановление, которое могло бы ее внести в список лиц с правом пользования объектом.

Известно, что до занимаемой должности Венедиктова возглавляла в Раде комитет по вопросам правовой политики.