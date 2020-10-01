Курс рубля
- Стоит ли срочно скупать евро и доллары: совет эксперта
- Рубль вошел в тройку самых обвалившихся валют
- Евро вырос до 92 рублей впервые за много лет
624 новости
Губернатор Московской области Алексей Воробьев рекомендовал школам объявить каникулы с 5 по 11 октября. Об этом говорится в официальном документе, опубликованном на сайте правительства региона.
Совет касается учебных учреждений, предоставляющих начальное, общее и среднее образование.
Ранее стало известно, что школьники Москвы будут находиться на каникулах с 5 по 18 октября из-за ухудшающейся ситуации с коронавирусом в стране.
У российского газопровода хорошие перспективы
Противостояние развернется между российской и турецкой стороной