В мэрии решили перестраховаться из-за коронавируса

Осенние каникулы в московских школах в 2020 году продлятся с 5 по 18 октября. Соответствующий указ подписан главой города Сергеем Собяниным, который объяснил принятие решения необходимостью избежать контактов для снижения риска заболеваний.

Градоначальник отметил, что во время указанного периода также не будут работать учреждения дополнительного образования и досуговые организации для детей. Работа детских садов будет осуществляться по обычному графику.

Как уточнил Собянин, дистанционные занятия во время каникул отменяются. При желании учащиеся могут повторить пройденное и изучить новый материал в электронном формате.

Глава Москвы обратился к родителям с просьбой довести до своих детей, что лучше всего провести каникулы дома или на даче. Также мэр призвал отказаться от посещения торговых центров и использования общественного транспорта в развлекательных целях. Дети составляют значительную часть зараженных респираторными инфекциями и могут передавать вирусы своим ближайшим родственникам, в том числе группам риска, объяснил градоначальник в своем личном блоге.

Соответствующий указ опубликован на официальном сайте мэра Москвы.

С 28 сентября в Москве действуют новые ограничения, направленные на снижение контактов из-за COVID-19. Группы риска должны соблюдать самоизоляцию. Такие же ограничения распространяются на тех, кто подвержен хроническим заболеваниям.