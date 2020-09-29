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Российский дирижер Юрий Башмет госпитализирован в Москве с коронавирусной инфекцией. В настоящее время артист находится в состоянии средней тяжести.
В начале октября дирижер должен был выступить на большом концерте в Зарядье. Запланированные мероприятия с артистом могут сорваться. У дирижера наблюдается одышка.
Как отмечает Телеграм-канал Mash, в больницу доставили супругу музыканта, Наталью Башмет. У нее также выявили коронавирусную инфекцию.
Ранее стало известно, что известную украинскую оперную певицу Анну Нетребко госпитализировали из-за COVID-19. Медики выявили у исполнительницы пневмонию. Нетребко сообщила, что уже на протяжении нескольких дней находится под врачебным наблюдением.
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