Нетребко госпитализировали с коронавирусом

Оперная певица уверенно идет на поправку

Анна Нетребко сообщила о том, что попала в больницу из-за Covid-19. У нее обнаружили пневмонию.

По словам оперной певицы, она уже пять дней находится под наблюдением врачей. Анна поспешила успокоить поклонников и заявила, что уже идет на поправку.

"Я пришла в больницу вовремя и мне оказывают помощь. Всё будет хорошо!" – уверила Нетребко.

Она рассказала, что самоизолировалась сразу, как почувствовала недомогание. Певица отметила, что сначала тест показал отрицательный результат.

Анна также сообщила, что у ее мужа Юсифа выработались антитела. Сыну Тияго ничего не угрожает. 

В начале сентября Анна Нетребко приезжала в Москву вместе супругом, о чем говорит пост в соцсетях. Оперная дива сыграла в нескольких спектаклях в Большом театре. Пользователи Сети обратили внимание на прозрачное платье, в котором Анна прошлась по столице. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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