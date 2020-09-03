Платье из тонкой ткани сыграло с оперной дивой злую шутку

Анна Нетребко сейчас находится в Москве. Оперная певица выложила в "Инстаграм" фото с прогулки со своим супругом Юсифом Эйвазовым. Однако внимание пользователей привлекло не платье артистки, а нижнее белье, которое можно рассмотреть в лучах дневного света.

Дива надела наряд в пол янтарного цвета, который сделан из тонкой ткани. Именно по этой причине особенно внимательные пользователи смогли на Анне Нетребко разглядеть темные стринги и белый бюстгальтер.

Однако саму певицу это никак не смутило. Она анонсировала свое выступление на сцене Большого театра.

"Завтра мы утонем в инквизиторской Испании для трёх спектаклей Вердиевского Дон Карлоса", – рассказала оперная дива.

В комментариях пользователи отметили, что пара выглядит очень счастливой, а платье Анны очень ей идет. "Какие красивые! Аж дух захватывает!", Роскошный! Созданы друг для друга! От Вас веет любовью", "До чего же хороша пара! Загляденье просто! Таких больше нет! Вы уникальны! Обожаю!", "Цвет платья очень вам идёт!", "Господи, Анна, какая же Вы красивая. Я ещё не встречала людей, кому шёл так цвет оранж, это что-то не вероятное", – написали фанаты звездной пары.

Напомним, что ранее Анна Нетребко отдыхала в Сочи в компании Филиппа Киркорова.