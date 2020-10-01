Операцию против 33 россиян Украина готовила вместе с США и Турцией

Операцию против 33 россиян Украина готовила вместе с США и Турцией
Фото: imagebroker/Ferdinand Hollweck/www.globallookpress.com
Анкара получила взамен от Киева курда с видом на жительство в Незалежной

Спецслужбы Украины готовили июльское задержание в Минске 33 россиян, совместно с коллегами из США и Турции. Об этом заявил главред украинского издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

Журналист в своем "Фейсбуке" обнародовал документ уголовного дела по организации захвата 28 граждан РФ на борту турецкого самолета, подготовленный пятым управлением департамента контрразведки СБУ. По его словам, в министерстве обороны купили билеты для иностранцев и знали, какой будет рассадка в самолете "вагнеровцев" и членов опергруппы. Пилот и стюард, судя по документу, также являлись участниками спецоперации.

Лайнер с повышенной вместимостью и дополнительной защитой кабины пилотов предоставила разведслужба Турции, отмечает Бутусов. В обмен на это Незалежная помогла турецким силовикам захватить в Одессе курда Исы Озера, объявленного Анкарой в розыск.

"11 сентября турки показали Озера в Стамбуле – он был вывезен с Украины без решения суда, хотя получил законный вид на жительство. Это само по себе незаконно и требует расследования, кто и почему принял такое решение", – подчеркнул главред.

Отмечается, что на борту самолета находились четверо сотрудников украинских спецслужб, которые контролировали салон с обоих входов. Также там были добровольные помощники, не указанные на схеме в документе. По информации Бутусова, общая координация, управление и финансирование операции осуществлялись совместно с американскими спецслужбами.

"Как только создавался легальный повод – кому-то из пассажиров становилось плохо, экипаж самолета запросил бы у диспетчера "Украэроруха" посадку и сразу получил бы распоряжение садиться", – пишет журналист.

Всех россиян затем задержали бы силовики Незалежной, которые полностью контролировали обстановку в салоне.

Операция по вывозу "вагнеровцев" должна была состояться 25 июля, но вылететь из Минска им не дали. Президент страны Владимир Зеленский за день до "часа икс" на совещании с начальником разведки Василием Бурбой, первым зампредседателя СБУ Русланом Баранецким и руководителем офиса главы государства Андреем Ермаком принял решение перенести дату вылета на 30 июля.

Однако "после предательства и передачи данных о спецоперации в Белоруссию кем-то из участников совещания", граждан РФ задержали в Минске, отметил украинец. В срыве спецоперации он напрямую обвинил Зеленского, Ермака и начальника комитета по разведке Руслана Демченко. По мнению главреда, в руководстве страны делают все, чтобы замять дело о провале операции, которая готовилась целый год.

Напомним, 29 июля в Минске белорусские силовики задержали 33 россиянина, которых власти приняли за бойцов ЧВК Вагнера, которые якобы планировали организовать массовые беспорядки в ходе президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Часть из задержанных воевали в Донбассе. Сами россияне сообщили, что их наняли через интернет для охраны на нефтегазовых месторождениях за рубежом.

В начале сентября генпрокурор России Игорь Краснов заявил, что к операции в Минске с выманиванием "33 богатырей" причастны несколько западных спецслужб.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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