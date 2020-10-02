Появились подробности о состоянии заразившегося COVID-19 Трампа

Несмотря на болезнь, глава Белого дома продолжит выполнять свои обязанности

Стало известно о том, что Дональд Трамп вместе с супругой подхватил коронавирус. Лечащий врач президента США Шон Конли прокомментировал их состояние.

По словам специалиста, Трамп и первая леди чувствуют себя хорошо. Супруги решили оставаться в Белом доме до тех пор, пока они не выздоровеют.

Шон Конли добавил, что президент США продолжит работать даже несмотря на недуг, пишет издание NPR.

Ранее сообщалось, что тест на коронавирус Трамп с супругой сдали после того, как подтвердился диагноз у советницы главы Белого дома Хоуп Хикс. 

Напомним, до выборов президента США остается месяц – они пройдут 3 ноября.

Анастасия ГОРЮНОВА

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