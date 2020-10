У Дональда Трампа обнаружили коронавирус. Тест супруги американского лидера Мелании также оказался положительным.

О том, что перед выборами у политика нашли смертельно опасную болезнь, он публично заявил сам.

О положительных тестах на COVID-19 глава США написал в своем Твиттер.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!