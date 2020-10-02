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У Дональда Трампа обнаружили коронавирус. Тест супруги американского лидера Мелании также оказался положительным.
О том, что перед выборами у политика нашли смертельно опасную болезнь, он публично заявил сам.
О положительных тестах на COVID-19 глава США написал в своем Твиттер.
Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020
Трамп, который находится в группе риска из-за возраста – президенту 74 года – объявил, что немедленно уходит на карантин вместе с супругой и начинает лечение.
"Мы пройдем через это вместе!" – говорится в сообщении.
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