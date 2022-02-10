К высадке овощей нужно готовиться заранее

Февраль – подходящий месяц для того, чтобы начать сеять семена на рассаду. Дело в том, что у некоторых овощей довольно длительный вегетативный срок, поэтому чтобы была возможность высадить их весной в грунт, подготовиться к новому сезону следует в последний зимний месяц.

Чтобы посадка прошла успешно, не забудьте о некоторых нюансах. Чтобы посадить семена вовремя, рассчитайте примерное время высадки ростков в теплицу или грунт. Грунт должен быть правильно подготовлен для посадки – его необходимо прогреть и обработать раствором против грибка.

Первый из плодов, которые стоит посеять в феврале – помидор. Сорт следует выбирать в зависимости от того, куда вы собираетесь высадить готовую рассаду, в грунт или в теплицу. Если в грунт, то берите семена поздней спелости, а если в теплицу, то лучше выбрать сорта средней или ранней спелости.



Для посадки в феврале также подходит болгарский перец. Чтобы сформироваться, ему необходим срок около двух с половиной месяцев. Для всхода семян потребуется примерно неделя. После этого срока нужно не забывать поливать перцы.

Баклажаны, сельдерей и лук-порей тоже рекомендуется высаживать в последний месяц зимы. Последнему необходим тепловой режим – температура не должна быть слишком высокой, иначе рассада слишком рано зацветет.

Наконец, речь пойдет о картофеле. В феврале следует посадить сорта элитного картофеля, который даст насыщенный урожай на второй сезон. Прежде чем посадить семена картофеля, их нужно прорастить. Рассаживать их нужно густо, так как картофель отличается низкой всхожестью семян. Важно отметить, что разница между температурой днем и ночью не должна быть высокой.