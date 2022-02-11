Эти ошибки могут погубить рассаду перцев

Эти ошибки могут погубить рассаду перцев
Фото: pixabay.com
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В феврале нужно начать подготовку будущего урожая

Февраль является подходящим месяцем для того, чтобы начать подготовку к дачному сезону. В частности, перцам нужно много времени, чтобы взойти, поэтому посадкой рассады следует заняться уже в последний месяц зимы. Однако досадные ошибки могут привести к тому, что перцы взойдут с опозданием, или даже не вырастут вовсе. 

Первое, что может повредить рассаду – частая пересадка и постоянная пикировка. Дело в том, что перцы очень болезненно восстанавливаются после любых действий, которые затрагивают корни. Чтобы избежать проблем со скоростью вызревания урожая, изначально высадите рассаду в подходящие емкости. 

Нельзя также допустить, чтобы перцам было холодно. Подоконник, на котором вы храните рассаду, не должен продуваться. Если чувствуете сквозняк, утеплите это место или же переместите перцы в более теплое пространство. Температура также касается и полива – вода должна быть не ниже 20 градусов. 

Третий фактор, который может пагубно сказаться на перцах – свет. На начальной стадии световой день должен быть достаточно коротким, не более 10 часов. Чтобы соблюдать это условие, держите рассаду подальше у окон и подсвечивайте растения лампой лишь в течение определенного времени. 

Растения нельзя перекармливать. Начинающие садоводы полагают, что частое и обильное питание ускорит процесс роста перцев, однако это совсем не так. В первые недели  рассаде вообще не требуются подкормки при наличии плодородного грунта. Подкорм рекомендуется начинать лишь после появления первых листиков. 

Наконец, важно сказать о качестве почвы. Грунт не должен быть очень плотным и тяжелым. В магазинный грунт для рыхлости, легкости и контроля влажности следует положить перлит. Если же вы предпочитаете собирать грунт самостоятельно, помимо перлита добавьте в землю перегной, песок и золу. 

Следуя этим несложным советам, в итоге вы получите идеальный урожай перцев. Ранее "Утро" писало о том, какие овощи следует высаживать в феврале. 

Марина ДИАНОВА
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