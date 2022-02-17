Потребуются только натуральные ингредиенты

Органическая подкормка – проверенный способ для увеличения количества и повышения качества урожая. Дачники тем самым обеспечивают себя и семью экологически качественными овощами и фруктами. Если вы хотите сэкономить бюджет, то обратите внимание на то, что растет на участке. Кое-что из сорняков действительно сгодится и сослужит хорошую службу огороду.

Существует масса методов, позволяющих добиться прекрасного урожая. Кое-кто применяет ботву в качестве бесплатной минеральной добавки. Мы предлагаем обратить внимание на крапиву, которая совершенно бесплатна, так как растет на каждом участке, и невероятно эффективна в качестве удобрения.

Важно помнить, что огурцы – культура теплолюбивая и живущая во влаге. Им нужен постоянный свет и плодородная почва. Если эти критические пункты выполнены, то можем уже приступить к подкормке.

Для рассады нам понадобится крапива, древесная зола и навоз. Приготовьте на грядке лунки. Затем возьмите какую-нибудь емкость, используемую в хозяйстве, чтобы перемешать в ней все необходимые ингредиенты.

Все, что нам потребуется – крапива, навоз и древесная зола. Все нужно самым тщательным образом перемешать в равных пропорциях. Навоз добавляем в самом конце.

Полученную консистенцию добавляем на дно лунки, и сверху уже засаживаем огурцы. Так они получат все необходимые микроэлементы. Грамотное ухаживание за рассадой гарантирует вам прекрасный урожай.

Помните, что недостаток света замедляет рост и развитие растений. Длительная пасмурность и низкая освещенность с высокими ночными температурами провоцирует появление мужских цветков.

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