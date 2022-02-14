В осенне-зимний сезон рекомендовано поддерживать организм витаминными комплексами

Собранные осенью овощи и фрукты при правильном хранении сохраняют свои полезные качества, пусть и в меньшем объеме. В конце зимы употреблять в пищу сезонные яблоки, морковь и свеклу гораздо предпочтительнее, чем выращенные в парниках. Об этом рассказала заведующая отделением клинической диетологии больницы им. В.В. Виноградова, кандидат медицинских наук, терапевт, диетолог Юлия Пигарева.

"Сезонные овощи всегда лучше, чем несезонные. Но сравнивать помидоры и огурцы с морковью, картошкой и свеклой не совсем корректно. Это овощи с разным составом и разным содержанием витаминов, минералов и углеводов", – подчеркнула специалист.

Отдавая предпочтение сезонным продуктам, она все же рекомендовала добавлять в рацион и несезонные. Диетолог указала, что в тепличных огурцах и помидорах, конечно, меньше полезных витаминов, чем в выращенных летом под отрытым небом, но все-таки они там есть.



Кроме того, эксперт посоветовала в осенне-зимний сезон принимать дополнительно витаминные комплексы, поскольку невозможно получить все необходимые организму витамины и минералы из пищи, передает телеканал "МИР 24". При этом врач заметила, что предварительно нужно пройти консультацию у специалиста.

