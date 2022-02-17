Определяем дату правильно: когда нужно сажать помидоры

Определяем дату правильно: когда нужно сажать помидоры
Фото: pixabay.com
Рассказывам, как подгадать момент

При высаживании рассады крайне важно учитывать климатические условия местности и сорт самих томатов. Обязательное условие для высокого урожая заключается в выборе правильного срока. 

Что касается идеальной рассады, то тут есть несколько критериев: 20-25-сантиметровая высота с отличной корневой системой, по четыре пары листьев с насыщенным зеленым цветом. Хилые и побледневшие кустики могут и не прижиться к земле. Некоторые считают, что высаживать растения в теплицу можно лишь в середине апреля – дневное время увеличивается, а солнечные лучи уже успевают прогреть почву в парнике.

Как правила, семена томатов показывают всход уже на 4-й или 5-й день после посадки, в отличие от семян перцев и баклажанов. Рассада должна вырасти до нужных нам размеров примерно через полтора месяца.

Тут важно подгадать важный момент и постоянно наблюдать за ростками. Если бутоны уже появились, но цветение еще не началось, сразу же высаживайте томаты.

Если высадить томаты в теплицу в середине мая, то к августу можно будет уже собирать сочные и спелые помидоры. В центральной полосе России можно сеять семена уже в конце марта. А от посева до семян проходит в среднем полтора-два месяца.

Помните, что томаты – растение теплолюбивое, которое легко погибнет от резкого перепада температур. Поэтому не вздумайте устраивать сквозняки и небольшие "проветривания". Оптимально – не ниже 16 градусов тепла при 10 градусах температуры самой почвы. И не высаживайте всю рассаду одновременно – пусть лучше погибнет "один" пробник.

Еще один немаловажный нюанс – не нужно дожидаться майской жары. Припекающее солнце также становится причиной гибели ростков.

Ранее мы рассказывали, чем нужно подкармливать огурцы.

Игорь ЛУКЬЯНОВ
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