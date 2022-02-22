Злоумышленники могут продавать несуществующие растения

С наступлением весны возобновилась деятельность мошенников, которые наживаются на садоводах. Главный редактор газеты "Ваши 6 соток" Андрей Туманов рассказал о схемах таких злоумышленников.

Он подчеркнул, что очень многие садоводы способны потратить всю зарплату или пенсию, готовясь к новому дачному сезону. В качестве примера он привел историю одной читательницы, которая заказала в сети колонновидные абрикосы и вишни, при этом заплатив немалые деньги.

Женщина получила по почте сухие саженцы, за которыми долго и старательно ухаживала, однако урожая так и не дождалась. Оказалось, что таких абрикосов и вишен в природе не существует.

Злоумышленники опубликовали на своем сайте обработанные в фотошопе картинки, а покупатели доверились и заказали саженцы.

"Удивительно, но встречаются откровенные жулики, которые даже не все растения в лицо знают", – негодует автор.

Часто бывает так, что мошенники публикуют в описании фотографии одних растений, тогда как продают на самом деле дешевые и доступные саженцы.

По словам Туманова, фантазия таких мошенников безгранична – картошка или грибницы для выращивания на подоконнике, особый вид яблонь из Австралии, под этикеткой которых продают деревья из средней полосы России и так далее.

Редактор газеты призвал садоводов быть бдительными и подходить к покупке саженцев серьезно. Не стоит рассчитывать, что растения из Калифорнии хорошо приживутся на вашей почве. Важно перепроверить фотографии и поискать дополнительную информацию о сорте растений, который вы планируете приобрести. Уточните, если ли у фирмы, в которой вы хотите сделать заказ, собственный питомник.

Ранее стал известен способ, благодаря которому саженцы лука можно защитить от болезней и гниения.

В самом начале летнего сезона, когда лук начинает подрастать, стоит проверить луковицы на наличие стрелок. Если они есть, их стоит оборвать ближе к основанию, а в полое отверстие головкой вниз вставить спичку. Это предотвратит попадание влаги внутрь обрезанного пера, а сера предотвратит загнивание.