Садоводов предупредили об особой категории мошенников

Садоводов предупредили об особой категории мошенников
Фото: pixabay.com
Злоумышленники могут продавать несуществующие растения

С наступлением весны возобновилась деятельность мошенников, которые наживаются на садоводах. Главный редактор газеты "Ваши 6 соток" Андрей Туманов рассказал о схемах таких злоумышленников. 

Он подчеркнул, что очень многие садоводы способны потратить всю зарплату или пенсию, готовясь к новому дачному сезону. В качестве примера он привел историю одной читательницы, которая заказала в сети колонновидные абрикосы и вишни, при этом заплатив немалые деньги. 

Женщина получила по почте сухие саженцы, за которыми долго и старательно ухаживала, однако урожая так и не дождалась. Оказалось, что таких абрикосов и вишен в природе не существует. 

Злоумышленники опубликовали на своем сайте обработанные в фотошопе картинки, а покупатели доверились и заказали саженцы. 

"Удивительно, но встречаются откровенные жулики, которые даже не все растения в лицо знают", – негодует автор. 

Часто бывает так, что мошенники публикуют в описании фотографии одних растений, тогда как продают на самом деле дешевые и доступные саженцы. 

По словам Туманова, фантазия таких мошенников безгранична – картошка или грибницы для выращивания на подоконнике, особый вид яблонь из Австралии, под этикеткой которых продают деревья из средней полосы России и так далее. 

Редактор газеты призвал садоводов быть бдительными и подходить к покупке саженцев серьезно. Не стоит рассчитывать, что растения из Калифорнии хорошо приживутся на вашей почве. Важно перепроверить фотографии и поискать дополнительную информацию о сорте растений, который вы планируете приобрести. Уточните, если ли у фирмы, в которой вы хотите сделать заказ, собственный питомник. 

Ранее стал известен способ, благодаря которому саженцы лука можно защитить от болезней и гниения. 

В самом начале летнего сезона, когда лук начинает подрастать, стоит проверить луковицы на наличие стрелок. Если они есть, их стоит оборвать ближе к основанию, а в полое отверстие головкой вниз вставить спичку. Это предотвратит попадание влаги внутрь обрезанного пера, а сера предотвратит загнивание. 

Источник: Ваши 6 соток ✓ Надежный источник
Татьяна ДВОРЯНЧИКОВА
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