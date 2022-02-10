Вселенная наказала главу ЛДПР за громкие слова, уверена ясновидящая

Лидер либерально-демократической партии России Владимир Жириновский находится в крайне тяжелом состоянии в одном из столичных медучреждений. Политику довелось в своей жизни преодолеть множество испытаний. Однако ясновидящая Мирослава Коллавини уверена, что жизни главы ЛДПР угрожает опасность.

Как указала экстрасенс, Жириновского не уберегла от тяжелого ковида даже вакцина против коронавируса. Коллавини припомнила одну из крылатых фраз косноязычного Черномырдина: "Хотели как лучше – получилось, как всегда".

По мнению Мирославы, политика наказала Вселенная за нарушения информационных законов и кричащие фразы. И тут Жириновский оказался один на один с ковидом. Проблема заключается и в том, что после нескольких прививок лидер ЛДПР превратился в некотором роде в "ковидного наркомана", который захотел "нахапать вируса".

Однако смелый политик разгневал Вселенную, которая послала ему испытание. Но на этот раз обхитрить судьбу Владимир Вольфович не сможет. Помощь не окажут ни родовая память, ни внутренняя энергетика с помощью небесных сил. Организм, находящийся в тяжелом состоянии, отторгнет проводимое медицинским персоналом лечение.

Ясновидящая пожелала Жириновскоум выздоровления, однако указала, что судьба наказывает тех, кто слишком многое на себя берет.

"Хайпожорство до добра не доводит", – считает Коллавини.

Днем ранее сообщалось, что Жириновский подключен к аппарату ИВЛ. У политика довольно высокий процент поражения легких. Сатурация составляет примерно 90-91%. Политику вводят инсулин, компенсируя низкий уровень сахара.

По последним данным, ухудшения в состоянии Жириновского не наблюдается.