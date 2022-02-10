В конфликт также будет втянут четыре великие державы

Пока коллективный Запад во главе с Вашингтоном пытается столкнуть Москву и Киев в военное противостояние, придумывая мифологическое вторжение России на Украину, некоторые прорицатели уже предрекают неизбежную Третью мировую войну с применением ядерного оружия.

Причем зачинателем ее будет экс-президент США Дональд Трамп. Во всяком случае, так привиделось португальскому предсказателю Орасио Вильегасу.

По его мнению, главными участниками потенциального конфликта станут Соединенные Штаты, КНДР, Китай и Россия.

Между тем, как отмечает портал "Слово и Дело", в данном предсказании можно обнаружить просчет. Так, Вильегас заявлял, что война должна была начаться еще в 2017 году на фоне усилившейся напряженности в разных регионах мира. Однако сторонников мистика вовсе не удивила подобная промашка с датой, поскольку с тех пор расстановка сил на мировой арене не изменилась. Провидец мог всего лишь промахнуться с годом.

В защиту португальца говорит тот факт, что он не ошибся с предсказанием итогов американских президентских выборов в 2016 году. Вильегас победителем назвал республиканца Дональда Трампа, хотя большинство аналитиков отдавали пальму первенства демократке Хиллари Клинтон.

Ранее мы вспоминали о предсказании легендарного советского медиума Вольфа Мессинга о том, что Россия в 2022 году расширить свои границы. Причем произойдет это без военных действий.

