Сиганувший в лунку за бильярдным шаром котенок умилил россиян – видео

Сиганувший в лунку за бильярдным шаром котенок умилил россиян – видео
Фото: depositphotos.com
Котик застрял в отверстии кверху лапками

Бесстрашие маленьких четвероногих друзей иногда поражает даже самых смелых людей. Пушистые и очень любознательные малыши зачастую готовы совершать самоотверженные и порой весьма плохо обдуманные поступки. Так случилось и с маленьким серо-белым котенком, который настолько увлекся игрой в бильярд, что решил спасти шар от падения в пропасть-лунку.

Добродушные хозяева не стали прогонять любопытного пушистика. Игра в бильярд, где шары с большой скоростью разлетаются по игровому полю, очень заинтересовала усатого. Пушистая моська с радостью наблюдала за передвижениями шаров и ловила взглядом каждый их полет.

В какой-то момент человеку наконец-то удалось загнать шар в лунку. Внезапное исчезновение последнего настолько поразило четвероногого малыша, что он, ни секунды не раздумывая, сиганул за круглым снарядом в специальное отверстие. Возможно, маленький котик надеялся поймать шар и вернуть его хозяину.

Такая самоотверженность оказалась наказуема. Передней частью тельца малыш провалился в лунку, а маленькие лапки с озорным хвостиком остались на поверхности. Впрочем, грациозная малышня быстро сумела найти равновесие и заняла удобную позу, чтобы вырваться из западни.

К слову, недавно "Утро" делилось забавной видеоподборкой с менее смелыми котами. Некоторых пушистиков приводит в ужас вид обычного и весьма безобидного огурца.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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