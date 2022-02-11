Странному наряду Трасс для поездки в Россию нашлось объяснение

Странному наряду Трасс для поездки в Россию нашлось объяснение
Фото: Mark Thomas / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Министр попыталась повторить образ Маргарет Тэтчер

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс прибыла с визитом в Москву 10 февраля. Первое, на что все обратили внимание, это меховая шапка женщины, хотя в столице температура была плюсовой. Ее образ незамедлительно возмутил соотечественников. Британцы оставили множество комментариев, в которых посчитали, что вместо диалога с коллегами Лиз Трасс слишком много фотографировалась на фоне достопримечательностей Москвы. В Financial Times отметили, что женщина пыталась скопировать образ знаменитой "железной леди" Маргарет Тэтчер, которая приезжала с визитом в СССР в 1987 году. 

Издание в статье "Как Лиз Трасс превратилась из аутсайдера в потенциального премьер-министра" отметило, что женщина, в свое время сыгравшая роль Маргарет Тэтчер в школьной пьесе, не скрывает своего желания подражать "железной леди". 

Один из читателей Daily Mail под ником Dennis The посчитал, что Лиз Трасс попыткой воссоздать образ Тэтчер и ее позы на знаменитых фото хочет показать, что обладает такими же качествами лидера. Другого пользователя peakres огорчило, что министр иностранных дел их страны больше заинтересована в том, чтобы сделать красивые фотографии, нежели чем провести переговоры. 

Напомним, что во время переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым Лиз Трасс отказалась признать суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями. На требование гостьи увести войска от границы с Украиной Лавров ответил, что ВС РФ находятся на территории нашей страны и уточнил у нее, признает ли она суверенитет России над Воронежем и Ростовом. На это Лиз Трасс категорично ответила, что "Великобритания никогда не признает суверенитет России над этими регионами". 

Источник: Financial Times ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА

Ответить:

Гость340121
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Я не Гость
Мудреный Лавров...поимел легко эту лохушку...
Чавкай дошираком, не отвлекайся
Я не Гость
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Мудреный Лавров...поимел легко эту лохушку...
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