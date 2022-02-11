Мир покорит новая валюта

В 2022 году в мире появится новая валюта, в ряде стран сложится тревожная ситуация, а также ученые выявят неизвестные факты о COVID-19, которые могут изменить у человечества представление о появлении коронавируса. С таим прогнозом выступил победитель проекта "Тайны Экстрасенсов" ясновидящий Игорь Стоунберг.

Он усмотрел нестабильную ситуацию сразу в нескольких относительно благополучных государствах. По его словам, беспорядки продолжаться в Соединенных Штатах, а КНР погрузится в массовых акциях протеста. По какой причине все это будет происходить, экстрасенс не раскрывает, пишет портал "Юридическая социальная сеть 9111.ру".

Кроме того, в мире появится новая валюта, которая окажется сильнее американского доллара. В какой именно стране или группе государств, также не уточняется.

России ясновидящий предсказал "рост и расширение возможностей" в разнообразных областях. По его мнению, россияне приятно удивятся будущим событиям.

Что касается коронавируса, то эта зараза исчезнет так же внезапно, как она появилась (напомним, вспышка заболеваемости COVID-19 впервые была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года).

Стоунберг прогнозирует изобретение препарата, которое сможет окончательно остановить пандемию. Одновременно мир узнает вся правда об этой инфекции – откуда она появилась.

Ранее юный индийский прорицатель Абигья Ананд, ставший известным после того, как первым предсказал появление на Земле COVID-19, напророчествовал планете в ближайшие месяцы текущего года возникновение нового вируса.

