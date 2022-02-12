Избивший овчарку котенок-задира поразил публику своей мощью

Избивший овчарку котенок-задира поразил публику своей мощью
Фото: pixabay.com
Пострадавшая огромная собака тоже была в шоке

Домашние питомцы постоянно устраивают необычные представления для своих хозяев. Сложно представить, какие мысли бродят в головах пушистых любимчиков. Иногда хвостатые демонстрируют удивительную нерешительность при виде самых обычных предметов, а иногда готовы на настоящий подвиг, несмотря на свои скромные размеры.

Таким смельчаком оказался маленький рыжий котенок. Пушистая задира настолько поверила в свои силы, что решила осуществить вероломное нападение на крупную овчарку. Стоит отметить, что габариты хвостатого провокатора не сильно превышают размер одной лапы мощной собаки.

Однако такое распределение сил отнюдь не смутило четвероногого хулигана. В своей атаке он был полон решительности и отваги. Иногда уверенность в собственных силах творит чудеса. Напор малявки действительно перепугал овчарку, которая даже отскочила от такого странного агрессора.

Мелкая шкода сначала двинула псине по морде, а потом съездила ей по лапе. Перепуганной собаке оставалось лишь уворачиваться от пушистого бойца, который явно готов был идти до конца в этой неравной битве. Поведение маленького котенка восхитило пользователей Сети, которые поразились его отваге и уверенности в себе.

К слову, недавно "Утро" делилось забавным видеороликом, на котором две мощные собаки заснули прямо в разгар схватки. Псы отправились в объятия Морфея, сомкнувшись зубами.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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