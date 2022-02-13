В администрации все отрицают

Чиновники из Крыма в очередной раз оказались в центре скандала в социальных сетях. На этот раз подозрения в громкой истории пали не на министра, позволившего себе ненормативную лексику в телеэфире, а на менее значимую фигуру.

В социальных сетях появились посты, где утверждается, что в Нижнегорской администрации неизвестный, напоминающий трансвестита, исполнил перед районными депутатами танец живота. Концерт артист решил дать под государственной символикой Российской Федерации, портретом президента страны и флагом республики.

На кадрах танцор плотного телосложения самозабвенно крутится, демонстрируя коллегам навыки восточных танцев с тазовращательными движениями. Зрителям, кажется, все пришлось по душе: номер завершился бурными аплодисментами.

Позднее в средства массовой информации просочился слух, что под маской скрывается глава Нижнегорского района Крыма Антон Кравец.

Правда, затем информацию опровергли – один из источников утвержадет, что видео снято довольно давно – несколько лет назад, еще до начала пандемии в стране. А сам танец – поздравление для мужчин, работающих в администрации, на 23 февраля.

Однако никто не собирается раздувать историю: пресс-секретарь председателя Совета министров Крыма Евгений Пересветов заявил, комментируя для журналистов ситуацию, что никому не нужно выяснять, кто оказался героем шоу и покорителем мужских симпатий на опубликованном ролике – чиновников это совершенно не интересует.

Похожий скандал, напомним, произошел в сентябре 2021 года, когда министр культуры Крыма Арина Новосельская явилась перед школьниками в День знаний в белом кружевном костюме, засветив все свои прелести.