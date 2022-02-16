БТР протаранил "Ладу" на трассе в Крыму

БТР протаранил "Ладу" на трассе в Крыму
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Пострадавших в ДТП, по предварительным данным, нет

Бронетранспортер протаранил легковой автомобиль Lada на крымской трассе "Таврида". Об этом сообщил Znak.com со ссылкой на информацию от очевидцев дорожной аварии.

Отмечается, что ДТП произошло под Симферополем на пути в сторону Белогорска.

БТР находился в составе колонны, которая возвращалась с военных учений. Свидетели аварии утверждают, что ее виновником мог стать механик-водитель боевой машины.

На опубликованных в Сети фото инцидента видно, что Lada получила серьезные повреждения с левой стороны. В результате удара легковушка оказалась поперек крайней левой полосы трассы.

Сотрудники правоохранительных органов работают на месте ЧП. По предварительным данным, пострадавших в этой аварии нет.


Напомним, ранее в среду, 16 февраля, Минобороны РФ уведомил об отводе танковой армии Западного военного округа (ЗВО) из Крыма в пункты постоянной дислокации. Сообщалось, что военнослужащие "завершили погрузку танков и бронированной гусеничной техники на железнодорожные платформы и приступили к маршу комбинированным способом".

Источник: Znak.com ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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