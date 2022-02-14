Пользователь потряс TikTok историей про спасение леопарда - видео

Пользователь потряс TikTok историей про спасение леопарда - видео
Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Теперь у кота появились любящие хозяева

Нередки истории о том, как люди заводят себе "диковинных" животных – в Сети полно умилительных роликов про то, как в домах у людей живут медведи, гуси и ламы на фоне поднадоевших кошек и собак. Однако одно дело – искать себе питомца, чтобы скрасить быт и одарить кого-то лаской и любовью, и совершенно другое – проявить неравнодушие и спасти зверя.

Леопард Герд нашел себе новый дом и семью в лице заботливых хозяев. Больного кота увидели неравнодушные люди в приюте. Они и решили позаботиться о страдающем животном. Звери часто попадают к людям после сигналов от горожан, которые сообщают о необычном (по крайней мере, в условиях городской среды) животном. Интернет-пользователь под ником tigersandkim рассказал, как вылечил леопарда, к которому теперь привязан всем сердцем.

"Мы забрали семнадцатилетнего леопарда, который нуждался в доме и лечении. И сразу поняли, что у него есть серьезные проблемы со здоровьем. Сделали рентген, узи и сдали полные анализы", – рассказал в ролике пользователь.

Оказалось, что у Герда очень болели челюсти с зубами – потребовалась операция. Из-за боли кот не мог разжевывать большие куски мяса – это причиняло ему мучения.

"И к нам приехала команда лучших ветеринарных врачей – Госпиталь дикой природы. И стоматолог взялся за исправление проблем. Удалили огромный корень и осколки зубов, которые были внутри. Из-за которых он не мог нормально есть и все болело. Теперь кот будет жить у нас. И не думать о зубной боли", – поделился автор видео.

@tigersandkim Вот такая история с Леопардом Гердом!теперь он живет с нами!#мойжизненныйпуть ♬ Easy On Me - Adele

Ролик с трогательной историей "залайкали" больше 200 тысяч человек.

Ранее мы делились историей о котике, который решил сигануть в лунку за бильярдным шаром.

Источник: TikTok ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ

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