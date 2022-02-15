"Вызывайте экзорцистов": злой чихуахуа умилил пользователей Сети

"Вызывайте экзорцистов": злой чихуахуа умилил пользователей Сети
Фото: depositphotos.com
Яростно атакующий опасные предметы щенок рассмешил тысячи людей

Все мы обожаем милых маленьких собачек за симпатичную мордашку и маленькие, практически миниатюрные габариты. Многие умиляются до самых слез. Однако даже такие прекрасные создания не могут обойтись без капризов.

Чихуахуа, как и любые другие животные, полны своих причуд, от которых их необходимо отучить. Ведь, как гласит практика, отсутствие грамотной дрессуры с раннего возраста и обучения всему необходимому приводит в тому, что милый песик не виляет хвостиком, а вредничает и постоянно требует считаться со своими капризами.

Впрочем, многие хозяева любят своих собачек и послушными, и непослушными – как собственных детей. Пользователь сети TikTok под ником yeva_bodya_family  выложил ролик, который развеселил тысячи людей – на видео маленький щенок приходит в ярость от предметов, которые ему предлагают "обнюхать".

Кажется, песик видит угрозу и в пульте от телевизора, и в банане – и даже во вкусной шоколадной конфетке. Но когда хозяин предложил щенку луковицу, тот отпрыгнул в сторону, как ужаленный – вся агрессия моментально испарилась. Скорее всего, подействовал сильный резкий запах, к которому песель не привык.

Под роликом поставили "лайки" свыше 60 тысяч пользователей – собака умилила всех, кто посмотрел видео.

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Кстати, лай и вой у чихуахуа вызваны не агрессией, а скорее особенностью породы – часто они таким образом выражают скуку, боязнь или стресс. Как точно справиться с такой привычкой, лучше знают только хозяева.

Ранее "Утро" рассказывало о забавных песиках, которые вдруг заснули во время яростной схватки.

Источник: TikTok ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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