"Стопкоронавирус": родившаяся в "маске" альпака умилила народ - видео

"Стопкоронавирус": родившаяся в "маске" альпака умилила народ - видео
Фото: pixabay.com
Малыша предлагают коротко называть Стопкой

В январе в зверинце Бахчисарайского парка миниатюр на свет появился детеныш альпаки. На него сразу обратили внимание из-за необычного окраса мордочки. На малыше как будто бы надета медицинская защитная маска черного цвета. За это маленькую альпаку назвали Стопкоронавирус .

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Публикация от Парк Миниатюр Бахчисарай (@park_miniatur_bahchisaray)

Директор парка Виктор Жиленко рассказал, что от работников, трудовых коллективов и посетителей зоопарка стало поступать огромное количество идей по поводу того, как можно назвать малышку в маске. Лучше всех оказался вариант одного из гостей парка – он предложил имя Стопкоронавирус. Директор отметил, что назвали малышку в духе времени. Он также выразил надежду на то, что пандемия перестанет развиваться и вскоре исчезнет из жизни людей. Он отметил, что подобные условия уже всех утомили. 

Маленькая альпака родилась в ночь с 6 на 7 января. Ее мамой является бурая Чернуха, а папу зовут Белый, что подходит к его окрасу. Сейчас малыш Стоп Коронавирус осваивается в вольере и с любопытством изучает территорию вокруг. К сожалению, посетители пока не могут познакомиться с детенышем из-за реконструкции зоны зверинца в парке. Однако пользователи могут наблюдать за милыми фотографиями и видео с участием малыша. 

Напомним, что недавно другая альпака стала звездой Интернета. В Сети разлетелись кадры, на которых она разгуливала по метро. 

Источник: Instagram ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
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