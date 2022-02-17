Собака-пылесос изумила публику своей чистоплотностью

Собака-пылесос изумила публику своей чистоплотностью
Фото: depositphotos.com
Ролик с ползающим по ковру псом рассмешил пользователей Сети

Домашние животные ежедневно дарят хозяевам поводы для смеха. Герой нового видео – не исключение. 

Один из пользователей Сети записал ролик, как его питомец усердно ползает по ковру в непривычном положении. Черно-белый песик лежит мордой и шеей на ковре, протянув передние лапы вдоль туловища. Задними лапами он отталкивается от ковра и таким образом ползет по нему. В ролике питомец без остановки нарезает круги по ковру, оставляя на нем характерные полосы, похожие на следы от пылесоса. При этом собака издает забавные звуки – она громко кряхтит. Хозяйка, оставшаяся за кадром, не смогла сдержать смеха. 

Пользователи соцсети также оценили старания пушистого друга. В комментариях к публикации они прозвали песика "роботом-пылесосом".

"Так вот откуда выражение "Я тащусь", "Он так чешется или просто кайфует?", "Массаж себе делает", "Морду об ковер вытирает…", – написали они. 

Некоторые зрители предположили, что такое поведение собака может демонстрировать не просто так. Возможно, таким способом она избавляется от влаги после купания или чешется из-за аллергии. Кто-то из комментаторов отметил, что их питомцы тоже так ползают по ковру. 

Во всяком случае, довольная морда питомца говорит сама за себя. 

Ранее пользователей сети TikTok рассмешил еще один пушистый помощник человека. В ролике кот помог хозяину достать крабовую палочку, которая закатилась под холодильник. Мужчина приподнял холодильник, а его питомец ловко потянулся лапой за палочкой и вытащил ее. 

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Татьяна ДВОРЯНЧИКОВА
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