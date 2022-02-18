Возомнивший себя доберманом микро-пес заставил народ хохотать

Возомнивший себя доберманом микро-пес заставил народ хохотать
Фото: depositphotos.com
Мелкий пушистик полностью вжился в роль

В Интернете очень любят видео с участием братьев наших меньших. Им посвящают целые страницы в социальных сетях. Так, Telegram-канал "Собакен" постоянно радует подписчиков милыми фото с участием собак. 

Одним из последних роликов является видео, посвященное двум диаметрально разным породам. В начале появляется изображение добермана с надписью "Мама: купи добермана, чтобы охранял дом". Затем кадр сменяется видео с забавной чихуахуа, которую хозяйка спрашивает "Кто доберман, кто?". В ответ на это маленькая собачка издала забавный звук, похожий на вой. Под видео автор канала оставил подпись "Главное, не говорить ему правду! Пусть думает, что Доберман!"

Подписчики канала как следует посмеялись над роликом и оставили большое количество комментариев. 

"Охранник! Грабители просто умрут от смеха", "Такому песелю нужны кресло-качалка, плед и капельница", "Просто боевой клич индейцев", "Я бы с ним не стал связываться"

Ранее пользователи другой социальной сети, TikTok, оценили ролик с участием собаки-пылесоса. На видео пес забавным образом в страной позе ползал по ковру, оставляя за собой полосы, которые очень похожи на следы от пылесоса. Сопровождалось это действие громким кряхтением. Хозяйка и интернет-пользователи вдоволь посмеялись над забавной собакой и прозвали его "роботом-пылесосом". 

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
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