Сложная спецоперация проходила в несколько этапов

Домашние животные постоянно поднимают настроение хозяевам своим удивительным поведением. Четвероногие друзья иногда вытворяют такое, что в первое время плохо укладывается в голове. Так, крупный рыжий кот почувствовал себя то ли маринованным огурцом, то ли рыбкой, мечтающей об аквариуме. Как бы там ни было, в какой-то момент котофей решил забраться в пузатую банку.



Стоит отметить, что эта спецоперация оказалась не такой уж и простой. Габариты кота, на первый взгляд, не предполагают, что он может улечься в такой емкости. Однако рыжий пушистик отказался идти на попятную и в несколько приемов все-таки поместил свое крупное тело в банку.

Всю эту необычную сценку запечатлели на видеокамеру. Ролик с внедрением пушистого приятеля в стеклянную посуду произвел настоящий фурор в интернет-пространстве.

На кадрах видно, как рыжий охотник за приключениями сначала тщательно осматривает жилище, в котором планирует обосноваться. Судя по всему, котофей сразу понял, что реализовать его задумку будет не так-то просто. Однако смелые – не сдаются. Путем хитроумных акробатических приемов рыжий котофей сумел забраться в банку и с удобствами там разместился. Позитивный ролик с отчаянным котом сорвал виртуальные овации и сильно повеселил интернет-пользователей.

К слову, недавно "Утро" делилось необычным видеороликом, на котором маленький котенок-хулиган избил овчарку.