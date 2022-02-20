Усатый сразу же спрятался в новом жилище

Домашние питомцы приносят радость и счастье своим хозяевам, но иногда они делают такие вещи, что волосы буквально встают дыбом. Так, особо отличились герои ролика, о котором сейчас пойдет речь.

В Сети появилось видео, на котором два больших пса насквозь прогрызли диван. Когда хозяин приблизил к дыре камеру, стало видно, что там уже обосновался серый кот. Собаки сидят с двух сторон от дыры и охраняют своего маленького друга. Вид у них довольно виноватый, а вот кот в новом жилище чувствует себя отлично. "А мы что? Васенька сказал, что ему холодно и нужна берлога…", – так подписал ролик Telegram-канал, который опубликовал видео.

Подписчики одновременно умилились и ужаснулись этой ситуации. Кто-то просто посмеялся, а некоторые поделились похожими историями.

"Как все это до боли знакомо, диван прям как мой, только у меня кошечки", "Да проходили с доберманом, диван и два кресла", "Кажется, я знаю, кто зачинщик", "Мчсовцы освободили котяру"

Ранее в Сети обсуждали видео, героем которого стала чихуахуа, возомнившая себя доберманом. Маленькая собачка издавала яростные звуки, пытаясь выглядеть как большая и страшная собака. На пользователей, однако, ее вой оказал совсем другой эффект – зрители с удовольствием посмеялись над маленькой собачкой.

