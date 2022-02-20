Вооруженный питомец стал звездой ТикТока

Пользователей развеселил ролик с котом, который вооружился ножом и "напугал" хозяина.

В ТикТоке появилось видео, где пушистый бандит с отчаянным выражением на мордочке достает из раковины нож и деловито с ним убегает. Кадры собрали множество лайков и комментариев.

"Я знал что им нельзя доверять", "Пошел мстить за кастрацию", "Он просто ножик помыл, что бы салатик сделать", "Опасный кот, кормите получше" "дома теперь сплю с открытыми глазами",

– пользователи повеселились от души, комментируя поведение опасного котика.

Ранее собрат пушистого бандита поразил народ в соцсетях, заполнив собою банку. Видео – здесь.