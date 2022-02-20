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Пользователей развеселил ролик с котом, который вооружился ножом и "напугал" хозяина.
В ТикТоке появилось видео, где пушистый бандит с отчаянным выражением на мордочке достает из раковины нож и деловито с ним убегает. Кадры собрали множество лайков и комментариев.
"Я знал что им нельзя доверять", "Пошел мстить за кастрацию", "Он просто ножик помыл, что бы салатик сделать", "Опасный кот, кормите получше" "дома теперь сплю с открытыми глазами",
– пользователи повеселились от души, комментируя поведение опасного котика.
@annmelnikoffa #НетУжеЕсть #рек #кот#хорошовсебудетхорошо ♬ оригинальный звук - aaA
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