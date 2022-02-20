"Пошел мстить за кастрацию": кот-киллер насмешил Сеть

"Пошел мстить за кастрацию": кот-киллер насмешил Сеть
Фото: pixabay.com
Вооруженный питомец стал звездой ТикТока

Пользователей развеселил ролик с котом, который вооружился ножом и "напугал" хозяина.

В ТикТоке появилось видео, где пушистый бандит с отчаянным выражением на мордочке достает из раковины нож и деловито с ним убегает. Кадры собрали множество лайков и комментариев.

"Я знал что им нельзя доверять", "Пошел мстить за кастрацию", "Он просто ножик помыл, что бы салатик сделать",  "Опасный кот, кормите получше" "дома теперь сплю с открытыми глазами",

– пользователи повеселились от души, комментируя поведение опасного котика. 

@annmelnikoffa #НетУжеЕсть #рек #кот#хорошовсебудетхорошо ♬ оригинальный звук - aaA

Ранее собрат пушистого бандита поразил народ в соцсетях, заполнив собою банку. Видео – здесь.

Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров

Байден "официально" объявил о вторжении России на Украину и обозначил срок

Из уст первого лица США прозвучало скандальное заявление

На территории Ростовской области взорвался снаряд - СМИ

Инцидент произошел в километре от границы с Украиной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей