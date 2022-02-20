В Кремле вспомнили крайне неловкую ситуацию

В администрации президента поведали о неловкой ситуации, произошедшей пятнадцать лет назад на встрече российского лидера Владимира Путина с его немецкой коллегой Ангелой Меркель. На переговоры заявилась лабрадор Кони, которая вызвала резкий испуг у главы федерального правительства Германии.

В тот момент встреча проходила в Сочи. Зашла собака президента России, напугав канцлера. Ряд изданий утверждали, что Путин якобы намеренно впустил лабрадора, так как знал о фобии Меркель, которую однажды укусил пес. Позднее российский лидер рассказал журналистам, что принес коллеге извинения и сообщил, что не знал о ее страхе перед собаками.

Песков напомнил в интервью Павлу Зарубину, что в те годы Кони увивалась за хозяином на всех мероприятиях, умиляя присутствующих.

"Просто мы не знали, что у Меркель какая-то непрязнь к собакам. Произошедшее с Меркель – неловкая ситуация. Но не по злобе", – рассказал официальный представитель Кремля в программе "Москва. Кремль. Путин".

Кони никто не запрещал передвигаться по дому, а журналисты угощали ее конфетами и сухарями. Однажды Путин даже попросил не кормить питомца.

Несколько лет назад президенту России подарили щенка туркменского алабая – такой подарок ему преподнес небезызвестный лидер Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, который заявил, вручая щенка российскому лидеру, что порода очень привязывается к человеку и остается ему верным другом до своих последних дней. Путин взял щенка на руки и поцеловал в лоб – с тех пор они неразлучны.