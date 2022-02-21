Рабочая неделя с 21 по 27 февраля будет четырехдневной

А с 28 февраля по 5 марта придется поработать 6 дней

Нынешняя неделя по всей России будет четырехдневной, так как среда, 23 февраля, приходится на День защитника Отечества. Кроме того, предыдущий рабочий день, 22 февраля, будет сокращенным. Таким образом, последняя полная неделя февраля будет уколоченной. 

Еще одна праздничная неделя будет ждать россиян и в марте, сообщает РИА ФАН. Дни с 6 по 8 марта будут нерабочими в связи с праздником Международного женского дня. Однако перед этим граждан ждет тяжелая шестидневная рабочая неделя с 28 февраля по 6 марта. 

Для более рационального распределения выходных дней рабочий день перенесли на 5 марта, пишет "Свободная пресса". При этом данная суббота также будет укороченной, как и другие предпраздничные дни. Зато потом россиян будет ждать трехдневный заслуженный отдых. 

Напомним, что список подарков, которые не стоит дарить мужчинам на 23 февраля, можно посмотреть здесь

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
новости партнеров

Байден "официально" объявил о вторжении России на Украину и обозначил срок

Из уст первого лица США прозвучало скандальное заявление

На территории Ростовской области взорвался снаряд - СМИ

Инцидент произошел в километре от границы с Украиной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей