А с 28 февраля по 5 марта придется поработать 6 дней

Нынешняя неделя по всей России будет четырехдневной, так как среда, 23 февраля, приходится на День защитника Отечества. Кроме того, предыдущий рабочий день, 22 февраля, будет сокращенным. Таким образом, последняя полная неделя февраля будет уколоченной.

Еще одна праздничная неделя будет ждать россиян и в марте, сообщает РИА ФАН. Дни с 6 по 8 марта будут нерабочими в связи с праздником Международного женского дня. Однако перед этим граждан ждет тяжелая шестидневная рабочая неделя с 28 февраля по 6 марта.

Для более рационального распределения выходных дней рабочий день перенесли на 5 марта, пишет "Свободная пресса". При этом данная суббота также будет укороченной, как и другие предпраздничные дни. Зато потом россиян будет ждать трехдневный заслуженный отдых.

Напомним, что список подарков, которые не стоит дарить мужчинам на 23 февраля, можно посмотреть здесь.