Тело девочки лежит в церкви более 100 лет

Тайна мумии из итальянского города Палермо стала настоящей загадкой для ученых по всему свету. Дело в том, что в ее мозгу зафиксированы импульсы как у живого человека, а местный сторож однажды увидел, как девочка открыла глаза, и сошел с ума.

Мумия является двухлетней девочкой Розали, которая умерла около 100 лет назад от болезни. Ее отец попросил местного мастера бальзамировать дочь, и тот ввел в ее вены специальный состав, благодаря которому ребенок выглядит живым. Мумия покоится в местной церкви, на нее ежегодно смотрит большое количество туристов.

Местные жители прозвали Розали "спящей красавицей", так как за такой длительный срок ее тело осталось в прекрасном состоянии. Ученые не понимают, почему спустя столько времени девочка выглядит как живая. Более того, в ее мозгу периодически фиксируются слабые импульсы, которые обычно не наблюдаются у покойных.

Служители церкви, в которой покоится Розали, также рассказывают о необычных явлениях. Некоторые утверждают, что слышали ее вздохи, а видеокамеры однажды запечатлели, как у покойной открываются глаза. Один из сторожей увидел это вживую, и после этого сошел с ума.

До сих пор неизвестно, какие тайны хранит в себе мумия девочки. Некоторые ученые утверждают, что открытые глаза Розали это оптическая иллюзия из-за разницы света, и никакой мистики здесь нет. Так или иначе, множество туристов со всего света приезжает посмотреть на "спящую красавицу".

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