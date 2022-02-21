В Дзержинском запечатлели машину из фильма "Назад в будущее"

Автомобиль практически не отличается от оригинала

В Подмосковье очевидцы смогли сделать необычный кадр. В Дзержинском перед людьми предстал автомобиль Марти Макфлая из всеми любимой трилогии "Назад в будущее". 

Машина практически ничем не отличается от той, что представлена в фильме, пишет сайт "Подмосковье сегодня". Скорее всего, это копия знаменитого автомобиля, но выполнена она очень качественно и реалистично.

На фотографии также видно, что машина не едет самостоятельно, а стоит на специальной платформе и прицеплена к другому автомобилю. Кому принадлежит такое необычное авто и куда его везут, неизвестно. 

Ранее стало известно о происшествии в Раменском. Двое злоумышленников пытались вынести из магазина дорогостоящую бутылку коньяка, а после того, как охрана из задержала, практически снесли дверь. 

Источник: ВКонтакте ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
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