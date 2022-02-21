Охрана задержала воров на выходе

В Раменском двое молодых людей попытались вынести из магазина дорогой коньяк за 29 тысяч рублей. Охрана задержала злоумышленников на выходе.

Один из них вышел до того, как охрана заметила похитителей, а вот второго успели запереть в магазине, сообщает сайт "Подмосковье сегодня". Молодой человек, которому удалось выбраться наружу, попытался помочь товарищу. Он начал врываться в магазин и в результате разбил стекло на двери. После этого на место инцидента прибыла полиция.

Ворам за кражу теперь грозит либо штраф, либо условный, а возможно и реальный срок лишения свободы. А молодой человек, который разбил дверь, будет осужден еще и за умышленную порчу имущества.

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