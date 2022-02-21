Пострадавшие госпитализированы с ранениями

В Новой Москве в Мосренгене по двум мужчинам был открыт огонь. В результате стрельбы они оба были госпитализированы с ранениями. У них травмированы голень и бедро. Одному мужчине 47 лет, другому 48.

Стрельба произошла 20 февраля около 8 часов утра по московскому времени. После происшествия пострадавшим сразу же вызвали скорую и доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

По факту преступления уже возбудили уголовное дело. Меньше чем за сутки правоохранительным органам удалось задержать подозреваемых. Это двое мужчин 1996 и 1991 года рождения. С ними уже работают сотрудники в полицейском участке.

Ранее стало известно об аварии на севере Москвы. Пассажирский автобус столкнулся с грузовым автомобилем, пострадало двое человек.