В Новой Москве прогремела стрельба

Пострадавшие госпитализированы с ранениями

В Новой Москве в Мосренгене по двум мужчинам был открыт огонь. В результате стрельбы они оба были госпитализированы с ранениями. У них травмированы голень и бедро. Одному мужчине 47 лет, другому 48. 

Стрельба произошла 20 февраля около 8 часов утра по московскому времени. После происшествия пострадавшим сразу же вызвали скорую и доставили в больницу для оказания медицинской помощи. 

По факту преступления уже возбудили уголовное дело. Меньше чем за сутки правоохранительным органам удалось задержать подозреваемых. Это двое мужчин 1996 и 1991 года рождения. С ними уже работают сотрудники в полицейском участке. 

Ранее стало известно об аварии на севере Москвы. Пассажирский автобус столкнулся с грузовым автомобилем, пострадало двое человек. 

Источник: РЕН ТВ ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
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