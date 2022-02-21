В результате аварии есть пострадавшие

На севере Москвы произошла авария, в результате которой есть пострадавшие. Сообщается, что автобус с пассажирами столкнулся с грузовым КамАЗом.

Происшествие произошло на Новосходненском шоссе рядом с остановкой "Спортбаза", которая находится около дома №82, сообщает "телеканал 360". По предварительной информации, участником аварии стал автобус №873, двигающийся по направлению к Московской области.

В результате происшествия пострадали два человека. На место аварии уже выехали пожарные службы, все подробности пока уточняются.

Напомним, что недавно в Крыму БТР протаранил "Ладу". Авария произошла под Симферополем, когда бронетранспортер возвращался с учений. К счастью, пострадавших в данном происшествии не было.