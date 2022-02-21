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На севере Москвы произошла авария, в результате которой есть пострадавшие. Сообщается, что автобус с пассажирами столкнулся с грузовым КамАЗом.
Происшествие произошло на Новосходненском шоссе рядом с остановкой "Спортбаза", которая находится около дома №82, сообщает "телеканал 360". По предварительной информации, участником аварии стал автобус №873, двигающийся по направлению к Московской области.
В результате происшествия пострадали два человека. На место аварии уже выехали пожарные службы, все подробности пока уточняются.
Напомним, что недавно в Крыму БТР протаранил "Ладу". Авария произошла под Симферополем, когда бронетранспортер возвращался с учений. К счастью, пострадавших в данном происшествии не было.
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