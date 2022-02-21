В Москве пассажирский автобус столкнулся с КамАЗом

В результате аварии есть пострадавшие

На севере Москвы произошла авария, в результате которой есть пострадавшие. Сообщается, что автобус с пассажирами столкнулся с грузовым КамАЗом. 

Происшествие произошло на Новосходненском шоссе рядом с остановкой "Спортбаза", которая находится около дома №82, сообщает "телеканал 360". По предварительной информации, участником аварии стал автобус №873, двигающийся по направлению к Московской области.

 В результате происшествия пострадали два человека. На место аварии уже выехали пожарные службы, все подробности пока уточняются. 

Напомним, что недавно в Крыму БТР протаранил "Ладу". Авария произошла под Симферополем, когда бронетранспортер возвращался с учений. К счастью, пострадавших в данном происшествии не было. 

Источник: Телеканал 360 ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
новости партнеров

Байден "официально" объявил о вторжении России на Украину и обозначил срок

Из уст первого лица США прозвучало скандальное заявление

На территории Ростовской области взорвался снаряд - СМИ

Инцидент произошел в километре от границы с Украиной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей