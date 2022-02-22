Если некоторые политики ЕС пытаются примерить на себя роль Гитлера, то их надо сажать на цепь – Пригожин

Если некоторые политики ЕС пытаются примерить на себя роль Гитлера, то их надо сажать на цепь – Пригожин
Фото: christophe vandercam/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Предприниматель Евгений Пригожин, отвечая на вопрос издания «Утро.ру», прокомментировал высказывание канцлера Германии Олафа Шольца, что слова президента России Владимира Путина о геноциде населения Донбасса являются «смехотворными»

По словам бизнесмена, немецкий канцлер явно находится не в том положении, чтобы комментировать ситуацию на Украине. Пригожин напомнил, что Германией были уничтожены миллионы людей. 

"Канцлеру Германии Олафу Шольцу надо сделать татуировку с его личным номером, чтобы он почувствовал беспрецедентный геноцид, которому нет равных, и в который немцы 83 года назад погрузили всю Европу и не только. Эти животные уничтожили миллионы людей как биоматериал, и не им открывать свой рот, чтобы комментировать ситуацию на Украине",

– цитирует Пригожина пресс-служба компании "Конкорд".

Своими действиями Россия остановила начало геноцида в ДНР и ЛНР, отметил Пригожин, и добавил, что сочувствует жителям стран, чьи лидеры позволяют себе подобные высказывания.

На Донбассе Великая Россия остановила начало подобного геноцида. Если бы не русские, то геноцид Второй мировой войны повторился бы вновь. Если некоторые европейские политики пытаются примерить на себя роль Гитлера, то их надо сажать на цепь. Остается только посочувствовать гражданам тех стран, которые вынуждены терпеть их в качестве "лидеров государств". Похоже, люди с мозгом в европейской политике закончились на Шираке, Шредере и Берлускони", – заявил предприниматель.

Ранее президент России Владимир Путин принял решение о признании независимости ДНР и ЛНР. Соответствующий шаг был сделан на фоне бездействия Киева в рамках Минских соглашений и регулярных обстрелов региона. Ситуация деградировала более восьми лет. 

Отдел информации
новости партнеров

После призывов США к Зеленскому покинуть Киев из Борисполя вылетел загадочный самолет

Судно направляется в западную Европу

На территории Ростовской области взорвался снаряд - СМИ

Инцидент произошел в километре от границы с Украиной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей