Супруга владельца была значительно менее эмоциональна, встречая дорогого мужа

В сети появился ролик, записанный владелицей щенка породы чихуахуа. Хозяйка решила показать в Сети, как они с питомцем встречают с работы ее мужа.



В начале ролика девушка сидит на диване, укрывшись пледом, а рядом с ней сидит питомец. Он нетерпеливо смотрит на входную дверь, за которой раздаются звуки приближающихся шагов. Как только мужчина открывает дверь, щенок радостно спрыгивает с дивана и быстро бежит к хозяину, виляя хвостом.

Мужчина закрывает за собой дверь и присаживается на корточки, чтобы поиграть с развеселившимся четвероногим другом. Щенок не может остановиться, бегает вокруг хозяина и даже тянется к его лицу, чтобы облизать.

Девушка, опубликовавшая ролик, подписала, что это происходит в течение получаса. Она подчеркнула, что это именно тот случай, когда любовь можно купить за деньги. Заводя питомца, вы получаете преданность и безграничную радость от взаимодействия с ним.

В комментариях к ролику отметили, что собака встречает мужчину в разы эмоционально, чем его супруга.

"Порода "ушастый блоходав"?", "И как у него сердечко не разрывается. Прям страшно за него, так эмоционально радуется", "Клевый видос. Я так рад что они сошлись характерами и у них все сложилось!", "Мелочь пузатая", – написали под видео.

Один из комментаторов в шутку поинтересовался у хозяев, какие батарейки они выбирают для своего четвероногого друга.

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