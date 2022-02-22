Чуть не лопнувший от счастья при виде хозяина микро-пес умилил зрителей

Чуть не лопнувший от счастья при виде хозяина микро-пес умилил зрителей
Фото: pixabay.com
Супруга владельца была значительно менее эмоциональна, встречая дорогого мужа

В сети появился ролик, записанный владелицей щенка породы чихуахуа. Хозяйка решила показать в Сети, как они с питомцем встречают с работы ее мужа. 

В начале ролика девушка сидит на диване, укрывшись пледом, а рядом с ней сидит питомец. Он нетерпеливо смотрит на входную дверь, за которой раздаются звуки приближающихся шагов. Как только мужчина открывает дверь, щенок радостно спрыгивает с дивана и быстро бежит к хозяину, виляя хвостом.

Мужчина закрывает за собой дверь и присаживается на корточки, чтобы поиграть с развеселившимся четвероногим другом. Щенок не может остановиться, бегает вокруг хозяина и даже тянется к его лицу, чтобы облизать. 

Девушка, опубликовавшая ролик, подписала, что это происходит в течение получаса. Она подчеркнула, что это именно тот случай, когда любовь можно купить за деньги. Заводя питомца, вы получаете преданность и безграничную радость от взаимодействия с ним. 

В комментариях к ролику отметили, что собака встречает мужчину в разы эмоционально, чем его супруга. 

"Порода "ушастый блоходав"?", "И как у него сердечко не разрывается. Прям страшно за него, так эмоционально радуется", "Клевый видос. Я так рад что они сошлись характерами и у них все сложилось!", "Мелочь пузатая", – написали под видео. 

Один из комментаторов в шутку поинтересовался у хозяев, какие батарейки они выбирают для своего четвероногого друга. 

Ранее пользователей сети рассмешил миниатюрный пес, считающий себя доберманом. 

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Татьяна ДВОРЯНЧИКОВА
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