Экстрасенс сделал тревожное предсказание России на 2022 год: "Отразится на всем мире"

Экстрасенс сделал тревожное предсказание России на 2022 год: "Отразится на всем мире"
Фото: pixabay.com
Предсказатель предупредил о кризисе

Текущий 2022 год во второй половине принесет сразу несколько переломных моментов для россиян. С таким предупреждением выступил финалист "Битвы экстрасенсов" Зираддин Рзаев для издания "Слово и дело". 

Он заявил, что народ столкнется с серьезным экономическим кризисом, в условиях которого придется прожить несколько лет. 2022-20223 годы могут принести военные столкновения, которые произойдут на воде.

"Если люди не смогут найти общий язык между собой, будут серьезные последствия, что отразится на всем мире", – предупредил он.

Год, по его словам, запомнят многие россияне, поскольку он для многих окажется хуже, чем 2008. Рзаев предрек сильное падение курса рубля к доллару уже во второй половине 2022. Отдельным воспоминанем станет громкое событие в мире шоу-бизнеса – известного человека расстреляют в собственном авто. 

Тем не менее, считает экстрасенс, будущее не такое плохое, как кажется на первый взгляд. Из самых громких событий внутри страны – пожары на Урале и ближайщих территориях. 

Ранее астролог Тамара Глоба сделала предсказание, каким будет правление Владимира Путина в 2022 году. 

Источник: Слово и дело
Роман ИГНАТОВ
новости партнеров

В Европарламенте назвали следующую цель России после Донбасса

Борреля призвали наказать российские власти

Вучич поставил на место взбесившегося из-за России украинского посла

Дипломату пригрозили звонком Зеленскому

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей