Предсказатель предупредил о кризисе

Текущий 2022 год во второй половине принесет сразу несколько переломных моментов для россиян. С таким предупреждением выступил финалист "Битвы экстрасенсов" Зираддин Рзаев для издания "Слово и дело".

Он заявил, что народ столкнется с серьезным экономическим кризисом, в условиях которого придется прожить несколько лет. 2022-20223 годы могут принести военные столкновения, которые произойдут на воде.

"Если люди не смогут найти общий язык между собой, будут серьезные последствия, что отразится на всем мире", – предупредил он.

Год, по его словам, запомнят многие россияне, поскольку он для многих окажется хуже, чем 2008. Рзаев предрек сильное падение курса рубля к доллару уже во второй половине 2022. Отдельным воспоминанем станет громкое событие в мире шоу-бизнеса – известного человека расстреляют в собственном авто.

Тем не менее, считает экстрасенс, будущее не такое плохое, как кажется на первый взгляд. Из самых громких событий внутри страны – пожары на Урале и ближайщих территориях.

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