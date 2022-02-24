Женщина поразилась неожиданной находке в роллах: "Вечер был испорчен"

Женщина поразилась неожиданной находке в роллах: "Вечер был испорчен"
Фото: pixabay.com
Покупательница едва не подавилась инородным предметом

Жительница Егорьевска сделала заказ в одной из служб доставки города, однако вместо приема пищи ее ожидала неприятная находка. 

Женщина едва не получила травму, обнаружив рыбные кости в роллах, передает сайт "Подмосковье Сегодня". 

"В итоге наш вечер был испорчен, все полетело в мусор", - написала она. 

По ее словам, раньше это заведение общественного питания получало исключительно высокие оценки от потребителей, однако после недавнего инцидента она приняла решение больше не делать там заказы. 

В соцсетях женщина призвала горожан внимательно относиться к блюдам из этого заведения, чтобы не подавиться. Она отметила, что направила претензию руководству ресторана, однако ей не ответили. Пользователи Сети призвали пострадавшую направить жалобу в Роспотребнадзор.

Позже один из представителей заведения написал в соцсети, что иногда именно в роллах с угрем попадаются мелкие кости. 

Ранее жительница Московской области купила в супермаркете куриное мясо с "гангреной".

Источник: ВКонтакте ✓ Надежный источник
Татьяна ДВОРЯНЧИКОВА
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