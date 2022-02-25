В Подмосковье разоблачили рабовладельцев

Мужчины пойдут под суд за использование рабского труда инвалидов

В подмосковном Подольске правоохранители задержали местных жителей, которые несколько лет жили за счет использования рабского труда инвалидов.

Как выяснили правоохранители, трое мужчин с мая 2018 по март 2021 г.г. обманным путем доставляли в Подольск жителей Москвы, Калужской и Московской областей с явными признаками инвалидности. Затем они их били и под угрозой физической расправы заставляли заниматься попрошайничеством, а деньги забирали себе, передает сайт "Подмосковье сегодня".

Сейчас рабовладельцы находятся под стражей, уголовное дело передано в суд, сообщают в региональном управлении СКР. 

Ранее в Московской области задержали дорожных аферистов.

Источник: ГСУ СКР МО ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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