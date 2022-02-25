В Подмосковье задержали дорожных аферистов

Они занимались криминальным бизнесом и обманывали автовладельцев

В Подмосковье задержали группу людей, которая занималась криминальным бизнесом на дорогах. Они обманывали пожилых водителей, и те в результате платили им крупные суммы денег. 

По имеющимся данным, преступники догоняли автомобиль, за рулем которого был пожилой человек, и сообщали ему о неисправности. После того, как водитель останавливал машину, злоумышленники просили владельца открыть моторный отсек, а затем выливали на работающий двигатель машинное масло, чтобы спровоцировать задымление, пишет сайт "Подмосковье сегодня"

Далее они сообщали водителю, что авто срочно нужно ремонтировать, и в итоге в сервисе брали большую сумму денег за "ремонт", которого на самом деле не было. За такую починку граждане отдавали от 60 до 95 тысяч рублей. Всего в полицию с жалобами обратились 11 человек в возраст от 60 до 75 лет. 

Подозреваемые уже заключены под стражу, на их счету минимум 30 случаев незаконной деятельности. 

Ранее стало известно про мошенницу, которая похитила у пенсионерки 300 тысяч рублей.

Источник: Подмосковье сегодня ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
новости партнеров
По теме

Зеленский спрятался от российских военных в подвале - главу Незалежной выдала шведский премьер

Политик рассказала, откуда вещал украинский лидер на саммите ЕС

После сообщений об исчезновении Зеленского из киевского аэропорта вылетел самолет

В Киеве слышны выстрелы, пишут СМИ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей