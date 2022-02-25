Они занимались криминальным бизнесом и обманывали автовладельцев

В Подмосковье задержали группу людей, которая занималась криминальным бизнесом на дорогах. Они обманывали пожилых водителей, и те в результате платили им крупные суммы денег.

По имеющимся данным, преступники догоняли автомобиль, за рулем которого был пожилой человек, и сообщали ему о неисправности. После того, как водитель останавливал машину, злоумышленники просили владельца открыть моторный отсек, а затем выливали на работающий двигатель машинное масло, чтобы спровоцировать задымление, пишет сайт "Подмосковье сегодня".

Далее они сообщали водителю, что авто срочно нужно ремонтировать, и в итоге в сервисе брали большую сумму денег за "ремонт", которого на самом деле не было. За такую починку граждане отдавали от 60 до 95 тысяч рублей. Всего в полицию с жалобами обратились 11 человек в возраст от 60 до 75 лет.

Подозреваемые уже заключены под стражу, на их счету минимум 30 случаев незаконной деятельности.

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