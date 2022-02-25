Преступница представилась сотрудницей ПФР

В подмосковном городе Красногорске злоумышленница похитила у пенсионерки крупную сумму денег – 300 тысяч рублей. Чтобы обмануть 84-летнюю женщину, она назвала себя сотрудницей ПФР.

Мошенница пришла к пенсионерке якобы для того, чтобы заменить купюры старого образца на новые, пишет сайт "Подмосковье сегодня". Она сказала пострадавшей, что та должна принести ей деньги для того, чтобы перенести номера. Пока пострадавшая ходила за купюрами, преступница посмотрела, где та хранит деньги, после чего отвлекла хозяйку квартиры и похитила ее сбережения.

Украденная сумма составила примерно 300 тысяч рублей. Сотрудникам полиции почти сразу удалось отыскать преступницу. Оказалось, что женщина ранее уже имела судимость. Сейчас злоумышленница находится под стражей.

Ранее в Подольске задержали грабителя, который вытащил у мужчины кошелек с деньгами.