В Электростали задержали преступника в розыске

Злоумышленник пытался ограбить магазин

В подмосковном городе Электросталь задержали мужчину, который находился в федеральном розыске. Им оказался 50-летний иностранец. 

Экипажем вневедомственной охраны была получена информация о том, что в поселке Случайный в одном из гипермаркетов сработала кнопка сигнализации. Оказалось, что мужчина похитил аккумуляторные батарейки. После этого сотрудники правоохранительных органов задержали преступника. 

Оказалось, что мужчина ранее был судим за похожее преступление. Зимой прошлого года его объявили в федеральный розыск за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, пишет сайт "Подмосковье сегодня"

Ранее стало известно о том, что из-под домашнего ареста сбежал криминальный авторитет Игорь Кокунов, больше известный как Вася Бандит. 

Источник: Подмосковье сегодня ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
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