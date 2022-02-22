В Подмосковье из-под домашнего ареста сбежал вор в законе

Следственный комитет уже начал проверку

В подмосковном городе Чехове из-под домашнего ареста сбежал вор в законе и криминальный авторитет Вася Бандит, настоящее имя которого Игорь Кокунов. Преступнику удалось снять с себя электронный браслет. Когда к нему домой добрались специалисты, мужчины там уже не было. 

Сейчас сотрудники органов проводят проверку и пытаются установить все факты, при которых злоумышленнику удалось сбежать, сообщает сайт "Подмосковье сегодня"

В начале года Игорю Кокунову, более известному в криминальном мире как Вася Бандит, смягчили меру наказания и позволили отбывать срок дома с электронным браслетом, хотя следователь был изначально против этого. 

Ранее стало известно о стрельбе в Новой Москве. Неизвестный открыл огонь по двум мужчинам и скрылся с места преступления. 

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
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