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В подмосковном городе Чехове из-под домашнего ареста сбежал вор в законе и криминальный авторитет Вася Бандит, настоящее имя которого Игорь Кокунов. Преступнику удалось снять с себя электронный браслет. Когда к нему домой добрались специалисты, мужчины там уже не было.
Сейчас сотрудники органов проводят проверку и пытаются установить все факты, при которых злоумышленнику удалось сбежать, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".
В начале года Игорю Кокунову, более известному в криминальном мире как Вася Бандит, смягчили меру наказания и позволили отбывать срок дома с электронным браслетом, хотя следователь был изначально против этого.
Ранее стало известно о стрельбе в Новой Москве. Неизвестный открыл огонь по двум мужчинам и скрылся с места преступления.
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