Злоумышленниц зафиксировали камеры наблюдения

В Раменском напарницы украли товар из магазина косметики. Пока одна из них отвлекала продавца, вторая, пожилого возраста, воровала с полки товар. Работу обманщиц сняла камера видеонаблюдения. Об инциденте рассказали владельцы павильона.

Так, одна из злоумышленниц отвлекала продавца за кассой. Она показала денежную купюру, а потом убрала ее за кошелек и начала искать более мелкие деньги. Из-за большого количества покупателей продавец не заметил обман и дал женщине сдачу, пишет сайт "Подмосковье сегодня". В это время вторая женщина забирала себе товар. После этого напарницы поменялись ролями и попытались обмануть кассира еще раз, однако в этот раз он заметил уловку.

Руководство магазина попросило тех, кто владеет информацией про воровок, связаться с ними.

Ранее двое мужчин в Раменском пытались украсть элитный алкоголь.