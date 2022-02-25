В результате инцидента пострадал один человек

На востоке Москвы в жилом доме произошел взрыв газа. Сообщается об одном пострадавшем.

Происшествие случилось в пятиэтажном доме на улице Подбельского. По имеющимся данным, жилец квартиры принял лекарство и уснул, предварительно не выключив газ на кухне. Его невнимательность привела к взрыву. Мужчина получил повреждения от множества осколков, на месте ему оказали первую помощь, а после этого отвезли в больницу.

Из-за взрыва были выбиты стекла сразу из четырех окон: из трех стекла попали во двор, а из одного —– на дорогу. Помимо этого, были разрушены стены между комнат, передает телеканал "360". Другие квартиры в результате инцидента повреждены не были.

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